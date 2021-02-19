Глава Саратова пообещал проверки школ после выявленных нарушений оплаты труда учителей

В саратовских школах пройдут проверки финансово-хозяйственной деятельности школ на предмет адекватности нагрузки педагогов и оплаты их труда, а также по вопросу горячего питания. Об этом объявил глава города Михаил Исаев по итогам проверки в одной из образовательных организаций.

Ему поступило обращение от учителей, которые пожаловались, что для получения «достойной зарплаты» вынуждены работать по 50-60 часов в неделю при норме в 18 часов. «Результаты проверки показали, что для установления себе более высокого оклада руководитель образовательного учреждения манипулировала средней численностью педагогических работников в школе и объемом учебной нагрузки для искусственного завышения размера средней заработной платы педагогов на дату начала учебного года. Летом некоторые учителя увольнялись, а после начала учебного года вновь принимались на работу. Учебная нагрузка распределялась не на всех работающих учителей, при этом некоторым педагогам ставились часы преподавания по 3-5 разным предметам даже без учета их профессиональных знаний (например, одному педагогу была установлена аудиторная нагрузка по технологии, обществознанию, истории, геометрии, алгебре и информатике)», - рассказал господин Исаев на своей странице в Instagram.

Кроме того, у этого директора оказалось от семи до девяти заместителей в различные периоды времени.

Из пяти принятых в 2019-2020 годах молодых специалистов стимулирующая выплата была установлена только одному, премирование осуществлялось только раз в год, преимущество отдавалось заместителям директора, «периодически увольняющимся» педагогам, вспомогательному персоналу, а при оплате платных услуг – куратору курса и методисту, а не педагогам, которые непосредственно вели занятия.

При организации школьного питания в этом учреждении были выявлены приписки численности получающего его детей и другие нарушения. Глава города обещал направить результаты проверки в правоохранительные органы.

Марина Ковалева