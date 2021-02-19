Кубань отнесли к регионам с низким уровнем градостроительной конфликтности

С 2018 по 2020 годы уровень градостроительной конфликтности в Краснодарском крае составил 0,12. Этот показатель рассчитывается делением количества решений судов по спорам, связанным с нарушением прав при проведении строительных работ, на темпы ввода жилья на душу населения. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на исследования фонда «Институт экономики города» (ИЭГ).

Для сравнения, в целом по России этот показатель за указанный период вырос вдвое, составив 0,45. Выше всего уровень градостроительной конфликтности в Московской агломерации, где коэффициент увеличился с 0,95 до 2,62. На втором месте Санкт-Петербургская агломерация (рост с 0,28 до 0,82).

Меньше всего данный коэффициент вырос в регионах с убывающим или слабо растущим населением. Однако из общего тренда выбивается Краснодарский край, лидирующий по темпу прироста населения в России.

По словам исполнительного директора ИЭГ Татьяны Полиди, такая ситуация может быть вызвана тем, что в регионе высокая доступность жилья. «Обеспеченность недвижимостью в Краснодарской агломерации действительно лучшая в стране — 32,7 кв. м на человека. Коэффициент доступности (период, за который среднее домохозяйство может накопить на базовое жилье) в регионе составляет 1,9 года. Это лучшее значение в стране», - сообщила госпожа Полиди.

Андрей Ульченко