В Татарстане похолодает до 38 градусов мороза

Во вторник, 23 февраля, в Татарстане ночью ожидается похолодание до -38°, днем ожидается -22..-27°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ближайшие выходные в республике также сохранится аномально-холодная погода. 20 февраля прогнозируются до -21..-26°, при прояснениях до -31°, также ожидается небольшой снег. Днем осадки не ожидаются, максимальные температуры составят -15..-20°.

21 и 22 февраля ночью температура воздуха упадет до -24..-31°, местами до -37°, днем ожидается -17..-24°.

Ожидается, что аномально-холодная погода без осадков сохранится в регионе по 26 февраля.

"Ъ-Казань"