Лжесотрудники банка похитили у четырех жительниц Ижевска почти 500 тысяч рублей

Около 500 тыс. руб. похитили у четырех жительниц Ижевска под предлогом защиты от кражи за 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

Одной из потерпевших стала 23-летняя кредитный специалист банка. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных транзакциях по ее счету. Для отмены операции звонивший имитировал перевод на роботизированную систему, которой потерпевшая назвала «кодовую фразу» и код, поступивший ей в смс-сообщении. В результате у нее было похищено более 100 тыс. руб., решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в полицию обратились еще три ижевчанки в возрасте от 50 до 73 трех со схожими заявлениями о хищении денег. В результате с их счетов было похищено почти 500 тыс. руб. По этим фактам возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).