«Сейчас для рынка ДМС период очень серьезных испытаний»

Пандемия изменила жизнь россиян, они отказываются от многих привычных вещей, зато активно осваивают новые опции, которые внезапно стали актуальными. Насколько это справедливо по отношению к рынку добровольного медицинского страхования? Об этом в рамках программы «Цели и средства» ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с заместителем генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрием Поповым.

— Разные были прогнозы: кто-то говорил, что из-за пандемии внимание к здоровью будет повышенным, и рынок ДМС подрастет, другие предсказывали падение из-за того, что бизнес начнет экономить на соцпакетах, оптимизировать бюджеты. Кто оказался прав?

— Вы знаете, можно ответить так: правы оказались оба. Да, внимание к теме медицины, и в том числе к теме медицинского страхования, конечно, в прошедшем уже году возросло. С другой стороны, влияние карантина и прочих последствий пандемии на экономику очевидно. И мы видим, что особенно предприятия малого и среднего бизнеса стали более экономны в расходовании своих бюджетов, некоторые, но не более 20-25%, отказываются от ДМС, видимо, из-за экономических сложностей. Мы активно работаем с клиентами даже тогда, когда они перестают пролонгировать договор в нашей компании, видим, что, как правило, они не переходят куда-то к конкуренту, а просто вынуждены отказаться от ДМС из-за временных сложностей. Но уже сейчас мы видим, что более половины клиентов, которые отложили вопрос покупки ДМС во втором квартале прошлого года, вернулись к этому вопросу, и более 90% из них опять у нас застраховались.

— То есть они пропустили какой-то период, а потом вернулись к страхованию?

— Да, к сожалению, они были, как они объясняют, вынуждены это сделать, но вернулись к страхованию, понимая его важность и ценность, это подтверждает верность вашего первого тезиса, что медицинское страхование в условиях пандемии очень актуально.

— На ваш взгляд, как дальше себя будут вести корпоративные клиенты, будут ли они выбирать программы с франшизой и дальше страховаться? И, кстати, есть ли у вас такие программы с франшизой?

— Да, у нас, как и у других крупных страховщиков, конечно, есть такие программы. Мы видим, что о франшизе стало, безусловно, больше разговоров за этот год. Пока по количеству заключенных договоров я не могу считать, что ситуация здесь изменилась принципиально, их стало больше, некоторые крупные клиенты включают франшизы на отдельные лечебно-профилактические учреждения для отдельных своих категорий работников, но это пока не является такой трансформацией, чтобы прямо рынок изменился. Но популярность темы франшизы растет, и мы делаем особый акцент на том, чтобы вывести технологичные варианты франшизы, думаем о дифференцированных франшизах для разных типов заболеваний, типов клиник, типов услуг и так далее, могут быть разные размеры франшизы, это удобно клиенту, это ведет к экономии его бюджета.

— Телемедицина, она развивалась и до пандемии, но коронавирус, как я понимаю, придал этому процессу какие-то космические скорости. Это правда, что спрос на дистанционное консультирование вырос даже не в разы, а в десятки раз?

— Правда. В нашей компании пользование телемедицинскими услугами в 2020 году выросло более чем в 60 раз. Но давайте будем честны, это произошло на фоне низкой базы 2019 года. Сейчас телемедицинские опции включаются практически в значительную часть наших контрактов по требованию клиента и в связи с тем, что многие сотрудники сейчас все еще работают на удаленке, у многих клиентов удаленный режим работы сотрудников продолжается и, может быть, будет продолжаться еще какой-то значительный период времени. А сотрудникам на удаленном формате работы телемедицинская помощь особенно удобна, и к тому же телемедицинские услуги действительно хорошо дополняют классический пакет медицинских услуг. Сейчас телемедицина технологична, удобна, не сильно увеличивает стоимость контракта, и поэтому интересна очень многим нашим клиентам.

— Если кто-то захочет самостоятельно купить у вас полис ДМС и пользоваться услугами телемедицины в том числе, что для этого нужно, сколько это стоит? Как вообще это все технически выглядит? Потому что пока телемедицина существует как некий термин для многих. Как это на практике применять, и какие услуги включены в стандартный пакет, давайте вот может быть об этом поподробнее.

— Если человек хочет просто купить полис медицинского страхования, в котором основой является пакет телемедицинских услуг, в нашей компании есть продукт «Телемед Бизнес» за 1 тыс. 800 руб. — он включает в себя полный спектр телемедицинских услуг, которые могут потребоваться этому человеку. Страховая сумма у этой программы, безусловно, достаточна — 1 млн руб. Так что все потребности в телемедицине можно удовлетворить, купив такой продукт в нашей компании.

— А в каких поликлиниках обслуживаются?

— Вы знаете, телемедицина отличается тем, что не надо ходить в поликлинику, клиент звонит, и доктор по телефону со средствами видеосвязи проводит телеконсультацию. После получения телеконсультации можно обслуживаться в тех поликлиниках, в которых человек привык обслуживаться, а можно выбирать другие. Безусловно, мы предлагаем и продукты, сочетающие в себе покрытие телемедицинских услуг и оффлайн-услуг поликлиник, а также услуги по экстренной госпитализации. Такие продукты тоже востребованы физическими лицами, да, они подороже, чем телемедицинские продукты, но мы считаем, что такая полнота покрытия должна быть очень важна и интересна клиентам.

— Коронавирус до сих пор толком не изучен, но есть основания полагать, что он приводит к осложнениям на сердце, к осложнениям на органах дыхания, и страховые компании начали запускать продукты страхования от критических заболеваний. Есть ли у вас такие программы, и если да, то велик ли к ним интерес?

— Да, у нас есть продукты страхования от критических заболеваний, и да, безусловно, вы правы, последствия коронавируса многие врачи оценивают как достаточно частые и достаточно тяжелые. По некоторым оценкам, до 70% пациентов, перенесших коронавирус тяжело или средней тяжести, имеют какие-то серьезные последствия для одного из органов – страдают легкие, иногда сердце, поджелудочная железа и так далее. Поэтому у нас есть программа постковидной реабилитации, причем мы разработали разные пакеты: от базового, который включается в покрытие без доплаты, где как раз оказываются консультации по поводу того, как надо выстраивать программу реабилитации конкретному человеку, до достаточно серьезных программ очень сложной реабилитации за некоторую доплату для тех наших клиентов, которым это необходимо. Подобные программы постковидной реабилитации сейчас очень нужны. И говорить о страховании от критических заболеваний, конечно, тоже правильно — это страхование от последствий онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваний, и такие программы тоже добавляются в наши продукты.

— И ваш прогноз, как дальше будет развиваться рынок ДМС, куда он будет двигаться с учетом всех произошедших событий?

— Двигаться он будет только вперед, я отвечу оптимистично. На самом деле сейчас для рынка ДМС период, я считаю, очень серьезных испытаний. Я вспоминаю 2009 год, экономически в чем-то близкий к тому периоду, который мы сейчас испытываем. Но тогда не было таких ситуаций со здоровьем населения, которые мы испытали в прошлом году, и даже тогда рынок ДМС был под очень серьезным давлением: бюджеты клиентов сокращались из-за экономического кризиса, цены лечебных учреждений росли, потому что в период кризиса им надо было выживать. В ситуации, когда происходят какие-либо движения валютного курса, дорожают импортные расходные материалы и оборудование и многое другое, связанное с импортом. Думаю, что рост цен провайдеров, плюс давление на бюджеты страхователей создадут серьезное испытание рынку ДМС в этом году. Но, я уверен, что все крупные игроки этого рынка технологически, организационно и идейно подготовились к этой ситуации и успешно этот период пройдут. Мои прогнозы по динамике рынка совпадают, в общем, с прогнозами известнейших рейтинговых агентств, которые в этом, 2021 году, не предсказывают какого-либо существенного роста классического ДМС.

Беседовал Марат Кашин