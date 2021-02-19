В Саратове ждут средства на строительство снегоплавильного комплекса

Саратовские власти определили участок под полигон для утилизации снега. Он располагается по улице Ипподромной, напротив МБУ «Дорстрой», сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадь участка составляет 3 тыс. кв. м, что позволит разместить две снегоплавильные установки, рассчитанные на переработку 100 куб.м снега в час каждая, а также обеспечить полигон другим оборудованием и сопутствующей инфраструктурой.

МБУ «Дорстрой» согласовало проекты водоотведения и электроснабжения, ведется подготовка проектов на газо- и водоснабжение. В марте планируется получить технические условия от ресурсоснабжающих организаций.

Строительно-монтажные работы планируют начать в июле «при условии выделения денежных средств на подготовку документации и приобретение оборудования». Об этом сообщил первый замглавы администрации Сергей Грачев.

Марина Ковалева