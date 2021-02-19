В 2021 году тюменские власти потратят более 1,8 млрд рублей на реконструкцию и ремонт дорог

Власти Тюменской области выделят более 1,8 млрд руб. на реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа (УрФО), которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Александр Моор.

«На 2021 год в рамках нацпроекта запланированы ремонт и реконструкция 123 дорожных объектов общей протяженностью более 140 км. Плановый объем финансирования превысит 1,8 млрд руб., в том числе 700 млн руб. — средства федерального бюджета»,— уточнил глава региона.

Он отметил, что Тюменская область выполнила все планы 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в регионе было отремонтировано и реконструировано более 209 объектов протяженностью более 181 км.

«По дорожной сети все регионы УрФО отработали хорошо, невыполнения планов прошлого года практически нет. Тюменская область выполняет и перевыполняет практически все показатели в рамках национальных проектов. Мы рассчитываем, что она и в дальнейшем останется в числе лидеров»,— похвалил Марат Хуснуллин.