В Курганской области выявили 82 новых случая COVID-19

По данным на 19 февраля, в Курганской области лабораторно подтверждены 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Мокроусовском, Кетовском, Каргапольском, Далматовском, Куртамышском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Шатровском районах и в Шадринске. Выписаны по выздоровлению 85 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 17034 случая COVID-19. Лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 486,2 тыс. исследований.