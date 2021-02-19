МЧС в Ярославле предупредило о морозе до минус 31 градуса в ночь на 20 февраля

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило 19 февраля экстренное предупреждение об аномальном морозе предстоящей ночью. По данным ведомства, в ночь с 19 на 20 февраля в Ярославской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 26-31 градусов.

Ранее в МЧС сообщали, что в регионе с 15 по 20 февраля ожидается аномально-холодная погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

В связи с сильными холодами спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Из-за сильных морозов прогнозируется увеличение вероятности возникновения ЧС, вызванных ростом числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

Также чрезвычайные ситуации могут быть вызваны нарушениями в работе систем электроэнергетики в связи с ростом нагрузки и из-за неисправности печного, газового или электрического оборудования. Возможны аварии, вызванные нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов