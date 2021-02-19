В Курской области задержали обвиняемого в убийстве двух криминальных авторитетов

Сотрудники управлений СКР и МВД по Курской области задержали 42-летнего Алексея Алекова, находившегося в розыске по обвинению в двух убийствах, совершенных организованной группой, и пособничестве в покушении на убийство (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в управлении.

Во всех эпизодах обвинения речь идет о «криминальных разборках», полагает следствие. В июне 2010 года в садовом товариществе в деревне Щетинка Курского района сподвижник Алекова Руслан Сибилев (приговорен к 19 годам колонии) совершил неудачное покушение на криминального авторитета Олега Афанасьева (Шопена) и его супругу: ранение из охотничьего карабина «Сайга» не стало смертельным. В повторном покушении, по версии следствия, участвовал Алексей Алеков: именно он якобы застрелил Афанасьева из автомата Калашникова у подъезда его дома.

Кроме того, в июне 2010 года Сибилев решил убить сподвижника Афанасьева — Алексея Украинцева, для чего, по версии следствия, привлек «тех же соучастников». В августе 2010 года в Курске на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской к автомобилю под управление господина Украинцева подъехал мотоцикл, с которого Алеков якобы несколько раз выстрелил в водителя из ружья. Тот скончался на месте.

В отличие от сообщников Алекову удавалось скрываться от следствия. Он был задержан 17 февраля 2021 года, решается вопрос о его заключении под стражу.

Олег Мухин