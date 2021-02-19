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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Сызрани в текущем году отремонтируют 340 домов

В 2021 году в Сызрани отремонтируют 340 домов, сообщает областное правительство со ссылкой на руководителя Фонда капитального ремонта Александра Константинова. 

«В их числе и те, которые должны были привести в порядок более трех лет назад»,— цитируются слова господина Константинова. 

Список с адресами и видами работ должен появиться на сайте фонда. 

Этот и другие вопросы обсудили на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. 

Сабрина Самедова


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