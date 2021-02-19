Жителям Башкирии разрешили выезд за границу

Жителям Башкирии вновь разрешено выезжать в другие страны и в регионы, неблагополучные по коронавирусной инфекции, следует из указа главы республики, размещенного сегодня на портале правовой информации. Документ вносит очередные изменения в указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности.

Пункт «обязать граждан воздержаться» от поездок за границу и в другие регионы исключен, согласно информации на сайте федерального Роспотребнадзора.

Работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Башкирии также избавили от рекомендации «воздержаться от направления работников в командировки» за пределы России и в регионы, неблагополучные по коронавирусной инфекции, и от проведения мероприятий с участием иностранных граждан.

Руководителям органов госвласти, депутатам и другим представителям власти можно отправляться в служебные командировки за границу и в другие регионы уже без оговорки «в исключительных случаях».

При этом в детсадах, школах, организациях профессионального и дополнительного образования необходимо выявлять учащихся и работников с признаками инфекционных заболеваний и не допускать их до учебы и работы, указано в документе.

Режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями в Башкирии продлен с 26 февраля до 11 марта.

Майя Иванова