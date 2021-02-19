Новость о задержании тракториста за хищение снега опровергли в МВД по Удмуртии

В МВД по Удмуртии опровергли новость о задержании в Ижевске тракториста, подозреваемого в хищении снега. Ранее она появилась на сайте сатирического издания ИА «Панорама», публикующее шуточные новости, написанные серьезным языком.

В материале говорилось, что полицейские задержали тракториста, который был возмущен качеством уборки снега в Ижевске и сам сел за руль трактора, успев расчистить три квартала до ареста. В заявлении выдуманного представителя МВД Ивана Захаревича говорится, что снег является муниципальной собственностью и убирать его могут только специализированные службы. Многие паблики в социальных сетях начали распространять эту новость, а некоторые пользователи посчитали ее правдивой.

«Информация, содержащаяся в сообщении, не соответствует действительности. Описанное событие не подтверждается. Более того, официальных представителей МВД по Удмуртии и УМВД России по Ижевску с указанными данными "майор Иван Захаревич" не существует в действительности»,— отметили в пресс-службе МВД по республике.