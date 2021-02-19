В Свердловской области похолодает до -41 градуса

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается аномально-холодная погода, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. С 20 по 25 февраля среднесуточная температура воздуха опустится на семь градусов ниже климатической нормы, местами похолодает до -41 градуса.

«Населению следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Владельцам личного автотранспорта рекомендуется воздержаться от поездок без острой необходимости»,— подчеркивается в сообщении ведомства. Телефоны, по которым можно обратиться за помощью — 101 и 112.

По данным уральского гидрометцентра, ночью 20 февраля в Свердловской области температура воздуха составит от -22 до -27 градусов, на крайнем севере — до -41 градуса. Днем в регионе ожидается от-13 до -18 градусов, небольшой снег и гололедица.

В ночь на 21 февраля столбики термометров опустятся до -31 градуса. Днем температура воздуха будет колебаться от -16 до -21 градуса, местами ожидается небольшой снег.

В начале следующей недели, 22 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег и облачную погоду. Ночью ожидается от -27 до -32 градусов, на юго-западе похолодает до -22, на севере температура воздуха будет колебаться от -36 до -41 градусов.

В Екатеринбурге в ночное время с 20 по 22 февраля синоптики обещают от -22 до -24 градусов. Днем в субботу ожидается от -13 до -15 градусов, в воскресенье температура воздуха будет от -16 до -18 градусов, в понедельник днем похолодает до -22 градусов.