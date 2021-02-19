Иностранный механизм с российскими управлением В рамках программы по импортозамещению на филиале «Сочинская ТЭС «АО «Интер РАО - Электрогенерация» реализована первая в России научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по модернизации системы автоматического управления (САУ) газотурбинной установки №2 иностранного производства. Общая стоимость проекта составила 65 млн рублей

Технологии Сочинской ТЭС идут в ногу со временем

Сочинская ТЭС считается одной из самых молодых и современных станций в группе Интер РАО. При её строительстве, в начале 2000 годов, использовалось оборудование и программное обеспечение иностранного производства. Но технический прогресс не стоит на месте, спустя 15 лет эта система автоматического управления газовой турбиной (САУ ГТУ) технически и морально устарела. Как поясняет начальник цеха автоматических систем управления (АСУТП) Михаил КРИВЧИКОВ, оборудование было снято с производства примерно 12 лет назад, запасные части не производятся, техническая поддержка компанией-производителем не осуществляется. Сертифицированных специалистов, которые имеют право проводить ремонт этой системы, у нас в стране нет и в Европе практически не осталось. САУ прошлого поколения имеет ряд существенных недостатков, в частности применяемые контролеры не резервированы, операторская станция, построенная на системе Unix, последний раз производилась в 2003 году и др. В следствии этого риск длительного простоя турбины в случае сбоя в работе был очень велик. Установка современной отечественной системы управления позволила уйти от зарубежных поставок оборудования и привлечения иностранных специалистов для обслуживания.

В 2019 году было приято решение о включение САУ ГТУ Сочинской ТЭС в портфель проектов НИОКР на 2019 - 2020 год. Организацией, которая взяла на себя реализацию проекта, стала компания «ИНКОНТРОЛ».

Пандемия модернизации не помеха

В мае 2020 года, совместно с подрядными организациями, сотрудники Сочинской ТЭС приступили к монтажу нового оборудования и установке специального программного обеспечения, в ноябре система вышла на тестовые испытания.

Полностью реконструирована и система контроля механического состояния ГТУ, вместо американского оборудования установлена отечественная система Вибробит 300, которая уже прошла наладку и подписан акт о вводе её в опытную эксплуатацию.

Вся реализация проекта выпала на период карантина COVID-19. Частично персонал был выведен на удаленный режим работы, основная нагрузка легла на тех сотрудников, которые находились на станции.

- Замена САУ ГТУ большой и трудоёмкий проект. Задача стояла непростая, многое пришлось делать впервые. В работах были задействованы все технические специалисты станции. Наши сотрудники отработали как единый механизм и справились с задачей на отлично, отмечает и.о. директора Сочинской ТЭС Сергей ПОНОМАРЕНКО.

Вместе с САУ ГТУ был заменен весь программно-технический комплекс 2 энергоблока. Теперь управление энергоблоком и ГТУ это единая система, выполненная на базе контроллеров Regul производства отечественной компании «Прософт». Одновременная реализация этих проектов дала возможность производить пуск ГТУ и блока с одной кнопки.

- Теперь нам не нужно переходить от одного рабочего места к другому чтобы проверить показатели при пуске всего оборудования энергоблока. Все в одном месте. Внешне интерфейс поменялся не сильно, пиктограммы знакомы, – поделился впечатлениями старший машинист котлотурбинного цеха Дмитрий ЧАРИКОВ.

Если сравнивать станцию с живым организмом, то САУ – это её нервная система и мозг. Именно она подает сигналы турбине, отвечает за ее безопасность, режим работы и исправность. Без неё работа станции не возможна.

Период опытной эксплуатации САУ завершится уже в марте, станция получит акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию. И можно будет по праву сказать, что одним из трех энергоблоков Сочинской ТЭС управляет российская система. Данный проект показал, что наше оборудование выглядит достойно и может примениться на иностранных газовых турбинах.

На реализации проекта отмечены следующие сотрудники: А.А. МОРОЗОВ, А.А. ПРОКУДИН, М.Н. КРИВЧИКОВ, С.В. ЛОДЯНОВ, С.М. КРИВЧИКОВ, А.В. КОНУШИН, М.С. ФИЛИПОВ, О. В. ШЕВЧЕНКО, А.А. ЛАНДЫШЕВ, А.М. МИКАВА.