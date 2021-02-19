Прокуратура организовала проверку после прорыва трубопровода на предприятии «Роснефти» в ХМАО

Природоохранная прокуратура организовала проверку из-за загрязнения земельного участка нефтесодержащей жидкостью в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, прорыв трубопровода «Самотлорнефтегаза» (входит в НК «Роснефть») произошел 17 февраля на территории Нижневартовского района.

В ходе проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об охране окружающей среды и правил безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры.

Михаил Мананников