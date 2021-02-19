В Ярославле партии КПРФ не разрешили проводить митинг 23 февраля

В Ярославле региональному отделению партии КПРФ по решению суда отказали в разрешении на проведение митинга 23 февраля, сообщил депутат Ярославской областной думы, первый секретарь регионального отделения КПРФ Александр Воробьев. Митинг коммунисты планировали провести на площади Труда.

По его словам, коммунисты оспорили судебное решение в Кировском районном суде, однако там оставили в силе решение, не разрешающее проводить митинг в условиях антивирусных ограничений. Первый секретарь сообщил, что сегодня он будет подавать апелляцию по данному решению в Ярославский областной суд.

«Я подавал заявку на проведение митинга до 50 человек, так как в регионе действует указ губернатора по проведению массовых мероприятий, согласно которому мероприятие допускается при численности менее 50. На этой неделе, 16 февраля, губернатор Дмитрий Миронов заявил, что ситуация с коронавирусом в области постепенно стабилизируется, темпы прироста заболеваемости постепенно снижаются. Губернатор сказал, что планируется ряд послаблений в ограничениях. Но вместе с этим, принимаются совершенно противоположные решения»,— рассказал господин Воробьев.

Дарья Сабаева