Глава села Волгоградской области подозревается в причастности к смерти ребенка

В Волгоградской области Следственный комитет расследует уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), а также п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). В совершении преступлений подозреваются глава одного из сел Даниловского района области и работник подрядной организации.

Как сообщили в СУ СКР, летом 2018 года глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. Архитектурную конструкцию, предположительно, ввели в эксплуатацию без защиты электропроводки, расположенной в чаше фонтана, и устройства автоматического отключения питания. 5 июля 2020 года 9-летняя девочка уронила в фонтан головной убор и, попытавшись его достать, получила удар током. Школьница скончалась на месте происшествия.

«Следствием получены все доказательства причастности подозреваемых к смерти ребенка, в чем им в ближайшее время будет предъявлено обвинение, а расследование уголовного дела — завершено в кратчайшие сроки», — отмечают в ведомстве.

Мария Шахрай