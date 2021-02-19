НБД-Банк помогает малому и среднему бизнесу решать задачи в рамках национальных проектов

НБД-Банк при помощи программ господдержки и широкого спектра финансовых инструментов помогает предпринимателям реализовать инвестиционные проекты, пополнить оборотные средства, рефинансировать текущие кредиты.

«Широкие возможности программ господдержки, наряду с собственными программами банка, предлагаются в качестве комплексных мер поддержки и развития для предприятий микро, малого и среднего бизнеса. НБД-Банк более 28 лет занимается работой с МСБ и обладает серьезным опытом в вопросах реализации государственных программ поддержки предпринимательства. По результатам 2020 года и первых месяцев 2021 года наиболее востребованными программами оказались: программа льготного кредитования МСП «1764» Министерства экономического развития РФ, программа стимулирования кредитования субъектов МСП Корпорации МСП, программа кредитования на возобновление деятельности и кредитования с недостаточным обеспечением под гарантии участников Национальной гарантийной системы, которые были реализованы в НБД-Банке.

По данным на 1 февраля 2021 года совокупный кредитный портфель по первым трем программам составил 5,2 млрд рублей, а портфель кредитов с недостаточным обеспечением под гарантии участников Национальной гарантийной системы составил 2,2 млрд рублей. В своей работе НБД-Банк продолжает использовать индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации и находит оптимальные решения стоящих перед ними задач», — сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.

ПАО «НБД-Банк»