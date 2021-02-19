Защита экс-главы Кетовского района обжаловала приговор

Защита бывшего главы Кетовского района Курганской области Александра Носкова подала апелляцию на приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово. Экс-чиновник получил шесть лет колонии и штраф в 3,5 млн руб. по ч.3 ст. 285 УК РФ.

По мнению адвоката обвиняемого Владимира Менщикова, суд неправильно истолковал обстоятельства дела и не учел, что работы были выполнены. В доказательство защитник приводит решение арбитражного суда – по нему с администрации Кетовского района взыскали 68 млн руб. в пользу компании «Мултипласт», с которой господин Носков заключил контракт по строительству водопровода.

«Мы не согласны с той квалификацией дела, что предложил суд. Считаем, что она неверна. По нашему мнению, не дана оценка решению Арбитражного суда Курганской области и апелляционному определению Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Челябинска», – считает Владимир Менщиков.

Как установил суд, пять лет назад Александр Носков в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заключил муниципальный контракт с ООО «Мультипласт» (Шадринск) на строительство водопровода в селе Кетово. В 2015–2017 годах глава, достоверно зная, что работы не выполнены в полном объеме, подписал акты о приемке объекта. На основании этих документов подрядчик незаконно получил оплату, а бюджету был причинен ущерб в размере 15 млн руб. Кроме того, из-за действий главы района не была исполнена федеральная программа, а жители села Кетово остались без водопровода.