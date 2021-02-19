Белгородэнерго разъясняет, как воспользоваться услугой «Сопровождение технологического присоединения»

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В 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» заключил 3347 договоров на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, – физических и юридических лиц, которые обратились в филиал по вопросам технологического присоединения (далее ТП) своих установок к электроснабжению. Филиал на договорной основе взял на себя обязательства по подготовке к подключению внутренних сетей потребителя, все мероприятия реализовал в комплексе, в сжатые сроки «под ключ».

Согласно Постановлению Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г., техусловия для подключения объекта к сетям выполняют обе стороны: электросетевая компания и потребитель. Энергетики подводят к участку внешние сети, устанавливают прибор учета и вводной автомат на опоре ЛЭП. А в рамках услуги «Сопровождение технологического присоединения» могут смонтировать контур заземления, подготовить протоколы его испытаний, установить распределительный щит с автоматом и розеткой на фасаде дома, подвести воздушный ввод от границы участка к подключаемому объекту и присоединить его к электрооборудованию.

Обладая необходимыми компетенциями, разрешениями, оборудованием и материалами, Белгородэнерго предлагают клиенту выполнить договор «под ключ».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф» сообщить о своем желании помимо основного договора ТП заключить договор на выполнение всех работ. Обратным сообщением потребителю будет выслана форма договора с подробным перечнем мероприятий и квитанция на оплату. Также заявку на «Сопровождение технологического присоединения» можно оставить на портале «Россети Центр» в разделе Потребителям, перейдя по ссылке.

Напоминаем, что подать заявку на технологическое присоединение частных домовладений и земельных участков к электросетеям можно в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. После активации необходимо заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН, перечень и мощность энергопринимающих устройств- например, освещение – 1 кВт, электроплита – 7 кВт и т.п.), а также на публичной кадастровой карте найти и отметить границы земельного участка и место расположения вводно-распределительного устройства.

Основной договор на технологическое присоединение и дополнительный - на выполнение мероприятий, относящихся к компетенции клиента, - приходят в электронном виде в личный кабинет. После оплаты сетевая компания сразу приступает к выполнению технических мероприятий, необходимых для подключения к сетям. Услуга «ТП под ключ» гарантирует потребителю быстрое и качественное выполнение всех работ, заканчивая подачей электричества.