В Пензе задержаны члены фракции КПРФ

В Пензе сотрудники полиции задержали руководителя Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева, лидера фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александра Смирнова, а также координатора Левого фронта по ПФО Сергея Падалкина. Об этом сообщила пресс-служба реготделения КПРФ.

Руслан Бахтеев и Александр Смирнов были задержаны утром по выходу из дома. Сергея Падалкина сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции из обкома партии. Ранее полиция пыталась задержать первого секретаря обкома КПРФ, депутата областного загсобрания Георгия Камнева, с ним провел беседу начальник пензенского УМВД Владимир Лысов.

В реготделении партии считают, что задержания связаны с мероприятием, запланированным коммунистами на 23 февраля, которое должно состояться у монумента «Росток». Остальные активисты сейчас скрываются, уточняет пресс-служба.

Мария Шахрай