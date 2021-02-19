В прошлом году кубанскими судами общей юрисдикции рассмотрено более 1,3 млн дел

На Кубани подведены итоги работы судов в прошлом году, мероприятие прошло в краевой столице. По данным Краснодарского краевого суда в 2020 году судами общей юрисдикции региона, включая мировых судей, было рассмотрено более 1,3 млн гражданских, административных и уголовных дел. В среднем на каждого кубанского судью приходилось 84 дела в месяц.

Посредством электронных каналов связи поступило почти 122 тыс. обращений. Кубанские суды активно использовали видео-конференц-связь, посредством которой рассмотрено около тысячи дел.

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко от имени депутатов поблагодарил представителей судейского корпуса за проделанную работу. «Прошлый год привнес нам новые вызовы, внедрялись новые формы работы. Но, несмотря на возросшую нагрузку, показатели качества работы судейского корпуса остались высокими. Со своей стороны мы продолжим деятельность, направленную на улучшение работы мировых судей», – сообщил господин Бурлачко.

Андрей Ульченко