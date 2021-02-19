В Ставропольском крае изъяли партию медицинского спирта

На Ставрополье из грузового автомобиля была изъята партия медицинского спирта. Об этом сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сказано в сообщении, в поселке Прогресс Ставропольского края был задержан грузовик Skania. Во время проверки сотрудники управления Росалкогольрегулирования обнаружили в машине 19 тыс. литров медицинского спирта производства ООО «Армавирская межрайонная аптечная база». Сведения об обороте продукции не были зафиксированы в ЕГАИС. «В настоящее время фармацевтическая субстанция изъята и передана на досудебное хранение в АО „Росспиртпром“»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева