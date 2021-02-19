План по капремонту в Сибири в 2020 году выполнен на 85%

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2020 году в регионах Сибирского федерального округа (СФО) отремонтировано около 5,8 тыс. многоквартирных домов, что составляет 85% от плана, сообщает окружной информационный центр (ОИЦ) по итогам прошедшего в пятницу совещания при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло.

Полностью выполнили планы республики Алтай и Тыва, Алтайский край, Омская и Томская области. Наименьший объем выполнения — в Красноярском крае и Кемеровской области. На счетах фондов капремонта в Сибири по итогам года осталось 33 млрд руб. неиспользованных средств.

«Неисполнение плана — системная проблема, вызванная недостатками в организации работы региональных операторов капремонта. Важно проанализировать ситуацию, чтобы в дальнейшем не допускать переносов сроков проведения запланированных мероприятий», – сказал полпред.

Одной из причин невыполнения программ капремонта в Сибири на совещании называлось несвоевременное заключение контрактов, которое продолжилось и в этом году. Так, в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Иркутской и Новосибирской областях к середине февраля 2021 года договоры подряда заключены менее чем на половину от планируемых работ. Кроме того, среди проблемных вопросов отмечается задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы, которая на конец 2020 года превысила 1 млрд руб.

Дарья Решетникова