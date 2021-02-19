Житель Нижегородской области осужден за браконьерский вылов раков

В Марий Эл житель Нижегородской области осужден на полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за браконьерский вылов раков. По данным полиции, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Мужчина был задержан в августе 2020 года на реке Сура. Сотрудники транспортной полиции изъяли у него более 800 особей раков и 11 устройств для их ловли. Изъятые раколовки признаны промысловыми, селективными орудиями лова, а также орудием массового истребления. Изъятые раки были отпущены обратно в реку.

Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 186 тыс. руб. Суд признал собранные полицией доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Андрей Репин