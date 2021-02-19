19 февраля, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Житель Нижегородской области осужден за браконьерский вылов раков

В Марий Эл житель Нижегородской области осужден на полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за браконьерский вылов раков. По данным полиции, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Мужчина был задержан в августе 2020 года на реке Сура. Сотрудники транспортной полиции изъяли у него более 800 особей раков и 11 устройств для их ловли. Изъятые раколовки признаны промысловыми, селективными орудиями лова, а также орудием массового истребления. Изъятые раки были отпущены обратно в реку.

Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 186 тыс. руб. Суд признал собранные полицией доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Андрей Репин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроекты

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя