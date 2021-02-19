Более 105 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за неделю

После обильных снегопадов 12-14 февраля из Нижнего Новгорода вывезли более 105 кубометров снега, сообщили в мэрии. Снегоуборочные работы продолжаются, сегодня на дороги вышли более 360 единиц техники. Нижегородцев просят не оставлять машины на проезжей части.

В Автозаводском районе чистят улицы Лескова, Краснодонцев, Ореховскую, Дьяконова, Комсомольскую, проспекты Октября и Кирова. В Канавинском районе техника работает на улицах Зимина, Гордеевской, Тепличной, Пролетарской, на Московском шоссе и Волжской набережной, в Ленинском районе — на проспекта Ленина, его дублере и улице Удмуртской.

В Московском районе снег вывозят с улиц Просвещенской, Народной, Чаадаева и Ярошенко (объездная), в Нижегородском районе – с набережной Федоровского, улицы Касьянова и площади Минина и Пожарского. В Приокском районе чистят улицы Столетова, Елисеева, Военных комиссаров, Терешковой, проспект Гагарина. В Сормовском районе работы ведут на улицах Алексеева, Планетной и Красносормовской, в Советском районе – на улицах Саврасова, Гужевой, Заярской, Республиканской, Васюнина, Богородского, Бекетова, на проспекте Гагарина и дублера улицы Ванеева.

Анастасия Еремина