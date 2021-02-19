На Кубани суды приговаривают к реальному лишению свободы треть осужденных

В 2020 году суды Краснодарского края назначили наказание в виде лишения свободы третьей части осужденных (33,7 % от общего числа или 6,5 тыс. человек), сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда по итогам регионального совещания судей.

Около 14% осужденных в Краснодарском крае получили условные сроки, 17% получили наказание в виде штрафа, к обязательным или исправительным работам были приговорены более 26% осужденных. В прошлом году в суды края поступило 2 тыс. ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, удовлетворено 43 % таких обращений.

Анна Перова, Краснодар