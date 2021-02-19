Бывший прокурор края стал представителем заксобрания в квалификационной комиссии палаты адвокатов

Экс-прокурор Пермского края Александр Белых и юрист Владимир Куранов назначены представителями законодательного собрания региона в квалификационной комиссии адвокатской палаты Прикамья. Постановление заксобрания за подписью председателя Валерия Сухих господин Куранов опубликовал в Facebook.

Александр Белых возглавлял прокуратуру региона с 2009 по 2015 год, затем руководил управлением Генпрокуратуры в ПФО. Сейчас господин Белых является директором по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». Владимир Куранов занимает должность старшего преподавателя правоведения в Пермском государственном медицинском университете. Господин Куранов считается одним из самых авторитетных специалистов по медицинскому праву в регионе.