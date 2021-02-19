Стадион «Олимп-2» в Ростове будет переименован в честь Виктора Понедельника

В Ростове-на-Дону футбольный стадион «Олимп-2» будет переименован в «Олимп» имени Виктора Понедельника». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире канала «Дон-ТР» 18 февраля.

Губернатор уточнил, что документ о переименовании будет подписан в ближайшее время. Сейчас на стадионе идет ремонт.

Известный российский футболит Виктор Понедельник умер 5 декабря 2020 года. Он родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Играл за городские команды СКА, «Торпедо», «Ростсельмаш». Является победителем чемпионата Европы по футболу 1960 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Виктор Понедельник сыграл 29 матчей за сборную СССР и забил 20 голов. В сентябре 2020 года он получил награду РФС за вклад в развитие футбола.

Наталья Шинкарева