На Кубани выявлено 165 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 37014 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 652,2.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 57 человек, в Сочи – 11 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 16 пациентов с диагнозом коронавирус, всего в регионе отмечен 1791 летальный случай, 30542 человека выздоровели, из них за последние сутки – 339 человек.

Анна Перова, Краснодар