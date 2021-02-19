«Революцию не обещаю»

Недавно избранный глава администрации Уфы Сергей Греков впервые выступил в горсовете с докладом об итогах развития города. В основном он говорил не о прошлогодних показателях, а о планах на должности сити-менеджера. Господин Греков сразу предупредил, что уфимцам еще три года придется жить «в пробках и в перекопанном, ремонтируемом городе». Он призвал чиновников не забывать «о простых вещах, не упускать из виду бытовые, ненарядные задачи». В завершение своего выступления Сергей Греков заявил, что не обещает произвести революцию, а хочет «полагаться на трезвый, прагматичный расчет».

Сегодня в горсовете Уфы с докладом впервые выступил избранный в январе глава администрации города Сергей Греков. В зале присутствовали заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Урал Кильсенбаев и депутат Госдумы, бывший глава администрации Уфы (с 2006 по 2011 годы) Павел Качкаев. Темой доклада были итоги социально-экономического развития и отчет о деятельности администрации в 2020 году, однако сити-менеджер больше говорил о планах развития города, чем о прошлогодних показателях. В отличие от предшественников, господин Греков постарался не перегружать слушателей цифрами, вынеся их на слайды.

«Уверяю вас, что неполные два месяца на посту главы администрации дают мне возможность объективно взглянуть на все процессы прошлого года, обнаружить слепые зоны, устаревшие решения, а также безусловные достижения и потенциалы», – начал Сергей Греков.

По ряду показателей Уфа сильно отстает от других городов, признал градоначальник, «но перспективы развития очень вдохновляют». В прошлом году, следовало из его доклада, численность населения Уфы впервые за много лет сократилась – на 2 тыс. человек. Это обусловлено снижением миграционного прироста населения из-за ограничений передвижения, связанных с эпидемией коронавируса, объяснил Сергей Греков и призвал население массово вакцинироваться. Сам он привился в середине января и «чувствует себя прекрасно».

В докладе сообщалось, что больше всего обращений от населения – 14,6 тыс. – поступило в сфере жилищно-коммунальных услуг. «Массовое недовольство, вызванное в декабре платежными документами за отопление – это недоработка со стороны управляющих компаний. Нужно было уведомить граждан об изменении системы начисления платы», – заявил господин Греков. Он пообещал, что к следующей зиме будут обеспечены «прозрачность и понятное формирование счетов» за коммунальные услуги и контроль начислений по системе онлайн-мониторинга. «Открытые форточки и вывод батарей на балкон тоже приводят к высоким счетам за отопление», – напомнил горожанам сити-менеджер.

Затем Сергей Греков перешел к другой острой теме – дорожным работам. Он сообщил, что в Уфе на ремонт и строительство дорог направлено 3 млрд руб. В 2024 году Уфа отмечает свой юбилей, напомнил он. «Планы у нас грандиозные. Давайте просто не питать иллюзий — до этого времени нам, жителям, предстоит провести время и в пробках, и в перекопанном, ремонтируемом городе», – призвал горожан градоначальник.

Отдельно господин Греков отметил проблему устаревшего электротранспорта Уфы. «Инфраструктура и подвижной состав очень изношены, они потребуют значительных финансовых затрат, но очевидно, что заняться этим необходимо», – заявил он, добавив, что транспортная схема Уфы в принципе устарела и не соответствует современным запросам.

В этом году генплан, который разрабатывается с 2019 года, наконец должен быть завершен, сообщил Сергей Греков. По его словам, предстоит выработать единые стандарты в архитектуре, отладить процессы планирования социальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных домов, «чтобы новоселы сразу были обеспечены качественными дорогами, поликлиниками, школами и детскими садами».

Инвестиции в основной капитал за девять месяцев 2020 года составили 70 млрд руб., что на 10 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Сергей Греков назвал этот показатель «удивительным» в условиях пандемии, однако о причинах роста господин Греков умолчал.

Основная проблема в сфере образования – переполненность школ, отметил докладчик. Решение проблемы он видит в их реконструкции: «это почти в два раза дешевле, чем строить новые».

На благоустройство города в прошлом году потрачено в два раза больше, чем в прошлом, подчеркнул господин Греков, упомянув, что это заслуга прежнего главы администрации Ульфата Мустафина (скончался в октябре прошлого года) – «крепкого хозяйственника, безмерно любившего наш город».

Сергей Греков призвал чиновников «позаботиться о простых вещах, не упускать из виду бытовые, ненарядные задачи». «Строим тротуары летом, а зимой не успеваем на них убирать снег. Дороги, по которым движутся автомобили, у нас чище тех, по которым ходят пешеходы, наши пожилые люди», – критично высказался господин Греков, подчеркнув, что современные тенденции — это города для пешеходов.

По словам градоначальника, в прошлом году туристический поток в Уфу снизился в два с половиной раза. Он предложил помимо делового и событийного туризма развивать промышленный, медицинский и гастрономический.

Завершая доклад, Сергей Греков сообщил, что он «совершенно точно не обещает произвести немедленную революцию». «Стихийные решения нередко влекут за собой позитивные перемены. Это вопрос удачи, а мне хотелось бы полагаться на трезвый, прагматичный расчет», – пояснил господин Греков. «Если через год, сравнивая показатели 2021 и 2020 года, мы будем видеть позитивный рост по каждой цифре, которую наблюдали сегодня в моем докладе, это будет удачный год», – заключил он.

После сити-менеджера выступил Урал Кильсенбаев, который заявил, что «Уфа — один из лучших городов нашего мира». По его словам, у города огромный потенциал, который, «наконец-то, нужно выковырять и начать использовать». Основной упор господин Кильсенбаев сделал на необходимости воспитания молодежи, которая «выпала из нашего обзора». Господин Кильсенбаев поручил проанализировать работу подростковых клубов и школьного самоуправления. «Эти люди, которые еще не видели больших кризисов в виде перестройки, не видели, в каком упадке была наша страна. Наша задача — чтобы ребята росли настоящими патриотами», – заявил он. Он также отметил, что сегодня в обществе высокий спрос на справедливость, и это должно стать приоритетным условием при подготовке к выборам в горсовет.

Влада Шипилова