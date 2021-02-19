В Татарстане за 2020 год выдали ипотечных кредитов на 135 млрд рублей

По итогам прошлого года в Татарстане выдали ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 135,3 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Отделения – Нацбанка по региону Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что портфель ИЖК в республике в 2020 году составил 264,1 млрд руб., что на 24,3% больше, чем за годом ранее. Жители Татарстана за год оформили 61,7 тыс. кредитов. Число ИЖК по сравнению с 2019 годом выросло на 39,9%.

Ставка по ипотечным кредитам в Татарстане по итогам 2020 года упала с 8,99% до 7,33%. Доля просроченных долгов на начало 2021 года составила 0,6%, что на 0,25% ниже общероссийского значения.

"Ъ-Казань"