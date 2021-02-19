В 2020 году УОМЗ начал экспортировать продукцию в 15 новых стран

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в 2020 году начал экспортировать продукцию еще в 15 стран, сообщил на пресс-конференции генеральный директор союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков. По его словам, предприятие реализует продукцию на рынках стран Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Всего на данный момент УОМЗ ведет активную работу с 35-37 странами. Однако сейчас предприятие поставляет большую часть продукции в Россию. «Мы должны кратно наращивать объемы экспорта. Мировой рынок намного больше российского, и, если говорить о пропорциональности, экспорт должен быть больше внутрироссийских продаж»,— сказал заместитель гендиректора УОМЗ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Владимир Пелихов.

В целом доля гражданской продукции, произведенной УОМЗ, в 2020 году составила более 40% от общего объема производства, отметил господин Пелихов. По его словам, сейчас завод планирует расширить линейку медицинской техники, в том числе и для борьбы с COVID-19.

Михаил Мананников