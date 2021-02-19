Под Ярославлем благоустроят пять парков за 15 млн рублей

В 2021 году в Ярославском районе будут благоустроены пять парков и одну спортивную площадку, сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Благоустройство территорий будет выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На проведение работ выделено 15 млн руб.

Работы по благоустройству общественных территорий пройдут в селе Туношна, в поселке Красные Ткачи, а также в деревнях Карабиха, Мордвиново, Кузнечиха и Ермолово. В департаменте рассказали, что подрядчики уже определены.

«Подрядчики определены, как только позволит погода выйдут на объекты. На шесть проектов выделено более 15 млн руб. из федерального, областного и местного бюджетов»,— уточнили в департаменте.

Заместитель директора департамента Валерий Шмаков пояснил, что жители района сами определяли какие общественные территории нужно благоустроить.

«Какую общественную территорию благоустраивать в следующем году, жители муниципальных образований также определят сами путем голосования»,— отметил господин Шмаков, добавив, что голосование пройдет на единой общероссийской платформе с 26 апреля до 30 мая. В голосовании могут принять участие граждане, достигшие возраста 14 лет. Выбирать объекты можно только в том муниципальном образовании, на территории которого проживаешь.

Дарья Сабаева