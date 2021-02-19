Газовики возобновили отключения должников

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» вновь стало отключать от газоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на отключение должников за услуги ЖКХ, а также на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей. После этого газовики вновь начали применять ограничительные меры: с начала года за долги без газа остались 82 абонента. Сейчас в Пермском крае более 21 тыс. абонентов, которые подпадают под возможность отключения газа. Всем им заранее были направлены предупреждения о возможном отключении газа.