Число вакцинировавшихся от коронавируса в Воронежской области превысило число зараженных

К 19 февраля в Воронежской области прививку от коронавируса сделали 68,7 тыс. человек. Число привитых впервые превысило количество зараженных в регионе с начала пандемии (65 тыс. по состоянию на пятницу), сообщило DeFacto со ссылкой на правительство региона. При этом еще на 18 февраля число привитых составляло 63,5 тыс., в том числе дважды — 12,5 тыс.

«На фоне роста вакцинации мы видим другие хорошие изменения. Стабильно снижается число занятых ковидных коек в больницах. Уменьшается и число ежедневно регистрируемых заболеваний. Например, за сегодня это 341 случай, тогда как чуть больше месяца назад, 15 января, было почти 400 случаев за сутки»,— подчеркнул глава региона Александр Гусев.

Как борются с коронавирусом в макрорегионе — в публикациях “Ъ-Черноземье”.