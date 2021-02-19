В Челябинской области число малых и средних предприятий сократилось почти на 5%

В 2020 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области сократилось на 4,7%. Всего на начало 2021 года в регионе было зарегистрировано 133,5 тыс. таких предприятий, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. В целом по России число субъектов МСП в 2020 году сократилось на 4%. Причинами исключения около 7,5 тыс. предприятий из реестра налоговой службой, в основном, стали непредоставление в срок необходимых сведений и отчетности, а также отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счету в течение года. При этом с начала 2020 года в регионе зарегистрировались 39 тыс. самозанятых.

Число занятых в малом и среднем бизнесе на 1 октября 2020 года составило более 501,6 тыс. человек, что на 4,4% больше показателя начала года. Оборот предприятий вырос на 1% и составил на 1 ноября 1,1 млрд руб.