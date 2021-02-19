Суд повторно обязал Адвокатскую палату Башкирии восстановить статус Александра Войцеха

Сегодня судья Кировского районного суда Уфы Зульфия Рамазанова признала незаконными решения квалификационной комиссии и совета Адвокатской палаты Башкирии о лишении Александра Войцеха адвокатского статуса в сентябре 2020 года. Мотивировочная часть решения пока не готова.

В июле-августе в отношении господина Войцеха были возбуждены пять дисциплинарных дел, основанные на заявлениях бывшего судебного пристава Советского района Уфы Юрика Гимашева, с которым адвокат в 2018 году судился в интересах своей супруги. В описании дисциплинарного проступка, в частности, указывалось, что Александр Войцех совершил преступление против правосудия в 2018 году тем, что обратился за возмещением судебных расходов из федерального бюджета в пользу своего клиента, предоставив якобы сфальсифицированные документы. Господин Войцех был лишен полномочий на максимальные пять лет, предусмотренные Кодексом профессиональной этики адвоката.

Александр Войцех по существу обвинения вину не признал. Также он сообщал в суде, что Адвокатская палата нарушила процедуру лишения его статуса тем, что возбудила процессуальное производство на основании заявления лица, не являющегося его доверителем, отсутствовали протоколы заседания совета и квалификационной комиссии, кроме того, истекли сроки привлечения к ответственности.

Это уже второе восстановление его адвокатского статуса. В предыдущий раз, в ноябре 2019 года, палата лишала его полномочий на три года. В марте Кировский райсуд также обязал восстановить его статус.

Господин Войцех намерен подать иск о взыскании с Адвокатской палаты утраченного заработка за пять месяцев, в течение которых был лишен возможности заниматься адвокатской практикой.

В пресс-службе Адвокатской палаты сообщили, что решение будет обжаловано в Верховный суд Башкирии.

Влада Шипилова