На покупку железнодорожных и авиабилетов в рамках Дягилевского фестиваля потратят 2,9 млн рублей

ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского» объявило электронный аукцион на приобретение авиа- и железнодорожных билетов в рамках Дягилевского фестиваля 2021 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, объем оказываемых услуг будет определен исходя из потребности заказчика в течение срока действия договора. Срок оказания услуг — с момента подписания договора по 31 июля 2021 года. Максимальная цена контракта определена в 2,9 млн руб. Итоги аукциона подведут 4 марта.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором является Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского, учредителем — министерство культуры Пермского края. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки. За время существования фестиваль стал одним из наиболее значимых культурных брендов региона.