Директор астраханской компании осужден за мошенничество в 15 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани признал виновным директора коммерческой организации в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в августе 2017 года руководитель компании в рамках исполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда муниципального образования «Икрянинский район» поставил администрации МО 13 не пригодных для проживания квартир, за что получил из бюджета более 15 млн руб., которыми он якобы распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковое заявление прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба удовлетворено.

Мария Шахрай