В Челябинске суд отказал в проведении марша памяти Немцова

Советский районный суд Челябинска не удовлетворил иск регионального отделения партии «Яблоко» к администрации города с требованием согласовать марш памяти Бориса Немцова. Завтра организаторы намерены подать апелляционную жалобу на решение в Челябинский областной суд, сообщает челябинское «Яблоко» в своем Telegram-канале.

«Решение суда, по нашему мнению, политическое и не основано на действующем законе. Администрация Челябинска – ответчик по делу — даже не удосужилась подготовить отзыв на исковое заявление, а все их объяснение заключалось в том, что они не отказывают в проведении мероприятия, а просто переносят его на неопределенную дату и время, после окончания пандемии»,– сообщает партия. Председатель регионального отделения Ярослав Щербаков подчеркивает, что в соответствии с распоряжением губернатора о введении режима повышенной готовности, на которое ссылается мэрия, публичные мероприятия в Челябинской области допустимы с рядом ограничений, которые организаторы акции обязались исполнять.

Марш, посвященного шестой годовщине убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, был запланирована на 27 февраля. Участники собирались пройти по тротуару проспекта Ленина – от памятника Курчатову до Алого поля, где в сквере должен был состояться митинг. Заявленная численность участников – до 499 человек. Мэрия Челябинска не согласовала акцию под предлогом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе.

Власти Магнитогорска также не согласовали марш Бориса Немцова в городе. Активистка магнитогорского отделения «Яблока» Кира Белая сообщила в Facebook, что это уже второй отказ. Основанием для отказа стал тот факт, что маршрут шествия проходит рядом со зданием суда, а массовые мероприятия там по закону запрещены. Организаторы намерены подать еще одно уведомление, на этот раз о проведении массового пикетирования.