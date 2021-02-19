Курганская область попросила 109 млн рублей на расселение аварийного жилья

Курганская область направила в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» заявку на получение 109,7 млн руб. для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В соответствии с заявкой Курганская область планирует получить более 109,7 млн руб. на переселение в 168 человек из 82 непригодных для проживания жилых помещений, общей площадью почти три тыс. кв. м на территории Кургана и Макушино. Участники программы смогут переехать в новые квартиры раньше запланированного срока – вместо этапа 2023–2024, расселение произойдет в 2021–2022 годах.

«В прошлом году объём расселённого аварийного жилищного фонда в Курганской области по сравнению с 2019 годом вырос в шесть раз. Целевой показатель по количеству переселённых граждан был перевыполнен на 41,6%, а также на 14% – по площади расселённого аварийного жилищного фонда. На новые дома из федерального и регионального бюджетов было выделено более 220 млн руб.», – отметила директор Департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Всего с учетом дополнительной финансовой поддержки – более 218 млн руб. – до конца 2022 года будет переселен 421 человек из 223 жилых помещений, общей площадью более 6,7 тыс. кв. м.