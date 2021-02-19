Компания Maserati показала тизер нового кроссовера Grecale, премьера которого должна состояться в 2021 году.
Maserati Grecale. Фото: Maserati
Maserati Grecale. Фото: Maserati
Итальянский автопроизводитель опубликовал фотографии закамуфлированных прототипов новинки, которая была снята возле исторического завода Maserati на Виале Чиро Менотти в Модене.
Заявлено, что предсерийный Maserati Grecale сейчас проходят ездовые испытания на тестовых полигонах, на дорогах общего пользования и бездорожья. Выпускать серийные кроссоверы будут на заводе в итальянском Кассино.
Напомним, ранее стало известно, что модель построят на той же платформе, что сейчас используют серийные кроссовер Alfa Romeo Stelvio и седан Alfa Romeo Giulia. Премьера кроссовера состоится в 2021 году, а годом позднее модель получит полностью электрическую модификацию.