Maserati показала тизер нового кроссовера Grecale

Maserati Grecale. Фото: Maserati

Maserati Grecale. Фото: Maserati

Итальянский автопроизводитель опубликовал фотографии закамуфлированных прототипов новинки, которая была снята возле исторического завода Maserati на Виале Чиро Менотти в Модене.

Заявлено, что предсерийный Maserati Grecale сейчас проходят ездовые испытания на тестовых полигонах, на дорогах общего пользования и бездорожья. Выпускать серийные кроссоверы будут на заводе в итальянском Кассино.

Напомним, ранее стало известно, что модель построят на той же платформе, что сейчас используют серийные кроссовер Alfa Romeo Stelvio и седан Alfa Romeo Giulia. Премьера кроссовера состоится в 2021 году, а годом позднее модель получит полностью электрическую модификацию.