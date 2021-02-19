Росгвардия возьмет под охрану объекты нижегородского кремля

Управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт на охрану объектов внутри кремля в 2021 году с региональным управлением Росгвардии. Стоимость контракта составила 21,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Стоимость одного часа охраны составляет 300 руб.

Закупка проводилась у единственного поставщика. По условиям контракта, Росгвардия организует в кремле 11 постов. Сотрудникам ведомства предстоит выявлять, предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушений на территории кремля. Отмечается, что во время несения службы необходимо быть культурным и вежливым в общении с гражданами.

Анастасия Еремина