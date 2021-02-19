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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Морозы до -35°С продержатся в Самарской области до понедельника включительно

Ночью и утром в период с субботы до понедельника в Самарской области местами ожидается похолодание до -30, -35°С. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

В этот период в Самарской области сохранится малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Такая погода в регионе будет связана с приходом холодного арктического воздуха под влиянием мощного циклонического вихря.

Георгий Портнов


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