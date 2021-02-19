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Экс-начальника нижегородского ГУ ФСИН отпустили под домашний арест

Нижегородской облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты бывшего начальника регионального управления ФСИН по Нижегородской области Николая Теущакова, постановил, что оснований для его содержания под стражей нет. Арестованного в декабре прошлого года генерал-лейтенанта по решению суда поместили под домашний арест.

Как ранее сообщалось, экс-начальника ГУ ФСИН области обвинили в превышении должностных полномочий – по версии следствия, он в виде откатов получал часть денежных средств от премий, выплачиваемых сотрудникам службы. Николай Теущаков свою вину отрицает, считая, что его оговорил один из подчиненных. Добавим, что по уголовному делу о поборах в ГУ ФСИН проходят несколько сотрудников из руководителей среднего звена управления.

Иван Сергеев


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