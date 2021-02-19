Фермер из Илишевского района вложит 160 млн рублей в производство земляники

КФХ Айгуль Марваровой из Илишевского района планирует вложить в производство садовой земляники и переработку готовой продукции 160 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. О новом проекте рассказал его руководитель Салават Марваров на «инвестчасе» в правительстве республики.

Проект предполагает создание дополнительных мощностей площадью 5 га на территории Авдонского сельсовета в Уфимском районе и площадью 10 га — в Кармаскалинском районе. Там построят многопролетные высокие туннели с лотками со специальным оборудованием, мини-цех по переработке плодово-ягодной продукции, проведена инженерная инфраструктура.

Проект рассчитан до 2026 года. КФХ планирует, что хозяйство будет производить в год более 1 тыс. т ягод в закрытом грунте и 30 т переработанной продукции, в том числе джема, из собственного сырья. Как сообщил Салават Марваров, реализация проекта позволит создать 80 новых рабочих мест.

Фермерское хозяйство Айгуль Марваровой выращивает ягоды в открытом грунте на площади 2,5 га и в закрытом — на площади 0,5 га с 2016 года. Впервые в Башкирии хозяйство освоило технологию использования высоких туннелей, которые сохраняют влагу и защищают растения от влияния погодных условий. В прошлом году объем продукции составил более 5т с га в открытом грунте и более 14 т с га — в закрытом.

Инвесткомитет решил включить проект в число приоритетных и помочь в подборе земельных участков и получении льготного кредита.

Майя Иванова