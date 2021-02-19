Коронавирус в Ярославской области: еще 161 человек заболел и четверо скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1927 и 1955 годов рождения, и две женщины 1931 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлен 161 новый случай заражения COVID-19. За это же время 178 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 19 февраля, в области выявлено 31435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 29688 человек выздоровели. 369 больных умерли. В больницах находятся 1046 человек, из них 612 — с установленным диагнозом COVID-19 и 434 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16034 человека. На втором месте Рыбинск — 3614 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1697 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 218 и 156 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2712 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7157 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов