В Оренбуржье за сутки умерли пять человек с COVID-19

За сутки в Оренбургской области было выявлено 110 новых зараженных коронавирусом. За этот период в регионе выздоровели 169 пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Также в Оренбуржье за прошедшие 24 часа умерли пять человек с этим диагнозом. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего за время пандемии в Оренбургской области был зафиксирован 36731 случай заражения коронавирусом. Из больниц региона за этот период были выписаны 33305 пациентов. Число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в Оренбургской области составило 565.

Георгий Портнов